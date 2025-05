“Prospettive”, un sostegno concreto alla libertà delle donne

impegno sociale

CATANZARO Prosegue il percorso del progetto “Prospettive”, promosso dal Centro Antiviolenza Mondo Rosa nell’ambito delle azioni sostenute dalla Regione Calabria (L.R. 20/2007 – Annualità 2023) e realizzato dal Centro Calabrese di Solidarietà ETS. Un’iniziativa che, fin dal suo avvio nei mesi scorsi, ha saputo coniugare competenza e umanità, divenendo un riferimento concreto per tante donne che vivono situazioni di violenza o ne stanno affrontando il difficile percorso di fuoriuscita. «“Prospettive” nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare l’autonomia femminile e contrastare la violenza di genere con strumenti reali, duraturi e accessibili – ha ribadito Isolina Mantelli, presidente del Centro Calabrese di Solidarietà –. L’esperienza ci dice che per aiutare davvero le donne serve una presa in carico globale, che valorizzi le scelte personali e le accompagni nella costruzione di una nuova quotidianità, libera e autodeterminata». Il progetto si fonda su due assi portanti, entrambi strutturati per rispondere in modo efficace ai diversi livelli di bisogno: Asse Sostegno, che prevede accoglienza telefonica e in presenza, supporto psicologico (individuale e di gruppo), orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa, attivazione di percorsi formativi e tirocini, oltre all’accompagnamento ai servizi sociosanitari. Asse Gestione, dedicato ad attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione, con l’obiettivo di garantire trasparenza, efficacia e sostenibilità a tutte le azioni messe in campo. Elemento distintivo dell’approccio è la presa in carico multidisciplinare, portata avanti in sinergia con una rete territoriale consolidata: servizi sociali, forze dell’ordine, enti sanitari, istituzioni scolastiche e formative. Una rete che rappresenta una risorsa preziosa e necessaria per rispondere in maniera integrata a un fenomeno complesso come la violenza di genere. Il nome stesso del progetto – Prospettive – racchiude il cuore della missione: aprire nuovi orizzonti, offrire possibilità concrete di rinascita, fornire alle donne non solo supporto ma strumenti per costruire in autonomia la propria strada. Lavoro, casa, relazioni sane, consapevolezza dei propri diritti: questi gli elementi chiave di un percorso che vuole restituire dignità e futuro. Il Centro Antiviolenza Mondo Rosa, con il sostegno del Centro Calabrese di Solidarietà, si conferma così presidio attivo e competente sul territorio, non solo nell’emergenza, ma nella progettazione a lungo termine di soluzioni strutturali e inclusive. Il progetto “Prospettive” non è solo un servizio: è una promessa di cambiamento sociale, una risposta concreta a una domanda sempre più urgente di ascolto, rispetto e giustizia.

