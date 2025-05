Ryla Calabria 2024: giovani protagonisti del cambiamento

l’appuntamento

CATANZARO Dal 15 al 18 maggio il Distretto Rotary Calabria 2102 conferma il consueto appuntamento con il RYLA – ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD, programma formativo che dal 1971 il Rotary International dedica ai giovani. Il programma pone al centro lo sviluppo della persona e della leadership con l’obiettivo di fornire alle Nuove Generazioni, studenti e giovani professionisti, l’opportunità di sviluppare competenze, partecipare ad attività costruttive, ampliare la loro rete di contatti, potenziare principi generali della conoscenza del sé, della consapevolezza e della responsabilità, quali elementi fondanti dell’operare concreto rispetto alla società e al territorio. Su stimolo della Governatrice Maria Pia Porcino, 20 giovani, non solo rotaractiani, sponsorizzati dai Club Rotary del Distretto 2102, provenienti da tutta la Calabria, potranno vivere nella città di Catanzaro un’esperienza intensiva in un’atmosfera informale, stimolante e proattiva; infatti il progetto prevede quattro giorni di lavoro in team che si svolgerà attivando laboratori, brevi stage in aziende “virtuose”, lezioni frontali e workshop. Il focus si incentrerà sulla Calabria e le attività, le analisi e gli approfondimenti saranno orientati verso la “concretizzazione” di una visione futura mirata a promuovere forme di sviluppo sostenibile. La Calabria è una regione con molte potenzialità, ma deve affrontare diverse sfide sociali e strutturali che condizionano lo sviluppo e il progresso. Solo qualche esempio.: la migrazione dei giovani talenti, la criminalità organizzata che ha un impatto negativo sull’economia, le disuguaglianze sociali ed economiche, il sistema sanitario caratterizzato da gravi carenze strutturali e organizzative, il sistema educativo che soffre di carenze strutturali e di risorse. Il Progetto RYLA crede che solo con una visione condivisa e un’azione concertata si possa migliorare il futuro della Regione; in quest’ottica il Distretto Rotary ha inteso tracciare un percorso investendo in una formazione focalizzata a preparare un futuro in cui tecnologia e competenze umane avanzino congiuntamente verso la crescita e l’innovazione sostenibile, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale. La Commissione Distrettuale RYLA presieduta da Carmela Dromì e composta da Pietro Cinaglia, Miryam Costa, Maria Marrapodi, Rocco Reina e Annarita Trotta, riconoscendo nei giovani il valore del “cambiamento“, la loro professionalità e le loro capacità creative ha voluto promuovere la possibilità di offrire al territorio contributi progettuali volti allo sviluppo e al progresso delle aree locali. Tematiche come Ambiente, Benessere sociale e Salute, Economia e Finanza, Infrastrutture e Sviluppo tecnologico, Storia Cultura Turismo, saranno sviluppate attraverso un percorso che coinvolgerà aziende virtuose, quali la Cotto Cusimano, il Mulinum, l’Azienda Nautica dei Fratelli Ranieri; ma, il valore aggiunto sarà la possibilità di interloquire con i rappresentanti istituzionali che si occupano di lavoro e di sviluppo economico del nostro territorio. Giovedì pomeriggio nella sala di Confindustria, alle ora 17.30, è previsto l’inizio dei lavori in presenza delle massime autorità rotariane e civili; la giornata conclusiva che si svolgerà domenica 18 maggio presso la Sala delle Culture nel Palazzo della Provincia, verranno presentati i progetti realizzati dai partecipanti al Ryla alla presenza del Presidente di Confindustria dott. Aldo Ferrara, del Direttore del Dipartimento Lavoro dott. Fortunato Varone e della Governatrice Maria Pia Porcino che consegnerà gli attestati valevoli ai fini curriculari. Un’azione decisa e mirata che intende essere il punto di partenza per un cambiamento volto allo sviluppo e alla crescita della

