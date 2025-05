Torna il Festival della Lettura “Reading”, domani la presentazione a Cosenza

la nona edizione

COSENZA Sarà presentata domani, mercoledì 14 maggio, alle 11:30, presso il Museo dei Brettii e degli Enotri, la nona edizione del Festival della Lettura “Reading”, quest’anno intitolato “Di bussole e labirinti”. La conferenza stampa darà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso l’evento culturale che si svolgerà dal 23 al 25 maggio nel complesso monumentale di Sant’Agostino a Cosenza, sede dello stesso museo.

Promosso dall’associazione UniterpreSila APS e dal Circolo Arci – Comitato Arci di Cosenza, il Festival vede anche la collaborazione del Circolo Culturale Prometeo Ottantotto di Casole Bruzio e il patrocinio dei Comuni di Cosenza e di Casali del Manco. In particolare, l’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività riconosciute da “Cosenza Città che Legge 2025”, titolo conferito alla città per il suo impegno nella promozione della lettura.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Cosenza Franz Caruso, la consigliera delegata alla Cultura Antonietta Cozza, l’assessora alla Cultura del Comune di Casali del Manco Giulia Leonetti, e i rappresentanti dell’associazione organizzatrice: Ida Nicoletti, Stefania Martucci, Gaspare Tancredi e Domenico D’Agostino.

Durante l’incontro con la stampa verrà svelato il programma completo della tre giorni, che si preannuncia ricca di appuntamenti: presentazioni di libri, incontri con autori e case editrici, reading performativi, momenti musicali, esposizioni artistiche e spazi dedicati alla convivialità.

Il sottotitolo scelto per l’edizione 2025, “Di bussole e labirinti”, offre una chiave di lettura affascinante: «I libri – spiegano gli organizzatori – sono i veri protagonisti. Escono dalle pagine per prendere vita, guidando i lettori in un viaggio fatto di esplorazione e scoperta. Possono essere bussole, strumenti per orientarsi nel caos del mondo, o labirinti in cui perdersi per ritrovarsi con una nuova prospettiva».

Il Festival della Lettura “Reading” si conferma così un appuntamento culturale di riferimento per il territorio, capace di coniugare la passione per i libri con un’esperienza partecipativa e immersiva, in cui la lettura diventa anche incontro, riflessione e festa. (redazione@corrierecal.it)

