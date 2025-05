Fuscaldo, auto pirata investe un uomo in bici e fugge via

il sinistro

FUSCALDO Un cittadino immigrato è stato investito da un’auto a Fuscaldo, in provincia di Cosenza. L’uomo, in sella alla propria bicicletta, stava percorrendo la strada statale 18, quando intorno alle 23 una vettura l’ha travolto, fuggendo via senza prestare soccorso. L’uomo si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto sono giunti i carabinieri del posto per avviare le ricerche del fuggitivo e ricostruire la dinamica dell’accaduto. (redazione@corrierecal.it)