Ss 106, il Cipess assegna al Mit oltre un miliardo per l’asse Sibari-Catanzaro

il nodo infrastrutture

LAMEZIA TERME «E’ un’ottima notizia (riferita dal sottosegretario di Stato Alessandro Morelli a margine della riunione del Cipess) l’assegnazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economico e lo sviluppo sostenibile, di un miliardo e 120 milioni di euro (risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027) per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della Strada statale 106 Jonica». Lo riferisce il commissario della Lega Calabria Filippo Mancuso. «Sono risorse – afferma Mancuso – in coerenza con un investimento statale, autorizzato dalla legge di bilancio 2025 per la Statale 106, che ammonta ad oltre 3,2 miliardi di euro. Una cifra prima inimmaginabile e che, di per sé, conferma la grande attenzione e l’impegno straordinario del ministro Salvini e del Governo per l’ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture della Calabria e del Mezzogiorno».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato