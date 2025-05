Giochi Matematici del Mediterraneo, una studentessa di Siderno alla finale di Palermo

il traguardo

SIDERNO Trionfo per una studentessa del Liceo Artistico di Siderno, sede del Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino: Mangiola Sefora, della classe I A, vola alla Finale Nazionale dei “Giochi Matematici del Mediterraneo”, che si terrà all’Università degli studi di Palermo, domenica 18 maggio. L’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica nasce nel 2010 da un gruppo di docenti di matematica della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado con esperienza pluriennale nell’organizzazione dei Giochi Matematici. Il nome “Accademia” non è casuale. Esso vuole esprimere la ferma volontà dei soci di studiare e approfondire i temi riguardanti la matematica, e metterli a disposizione di chiunque. La motivazione molto forte, l’amore per la Matematica e la sua promozione tra gli studenti, la voglia di organizzare gare, connessa alla richiesta, da parte di Docenti e Dirigenti Scolastici, di proseguire sulla strada iniziata anni fa, e alla richiesta di collaborazione per corsi di formazione sulla didattica della matematica da parte di Istituzioni Scolastiche e gruppi di ricerca universitaria, hanno fatto sì che alcuni Docenti dell’Accademia si specializzassero in questi settori. Nascono, così, i Giochi Matematici del Mediterraneo (Gmm): essi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole che, gareggiando con lealtà e nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica. I Giochi offrono, inoltre, opportunità di partecipazione, integrazione e di valorizzazione delle eccellenze. Ai concorrenti di ogni categoria, indifferentemente dalla fase in cui stavano partecipando, sono stati proposti un numero massimo di quesiti a cui rispondere. I Gmm sono stati articolati in quattro fasi, superate brillantemente da Sefora, seguita in tutto il percorso dalla referente prof.ssa Felicia Aiossa: Qualificazione d’Istituto, il 6 Novembre 2024 e Finale d’Istituto, il 4 Dicembre 2024, svolte presso le sedi degli Istituti Scolastici, facenti parte della Scuola Polo; Finale di Area, il 7 Marzo 2025, presso il Liceo Scientifico “Zaleuco”; la Finale Nazionale, domenica 18 Maggio, presso l’Università degli Studi di Palermo. Un’altra prestigiosa occasione, che il Polo Liceale di Locri offre ai suoi studenti, permettendo loro di emergere con orgoglio e merito, a testa alta, perché i successi personali incentivano l’autostima, facendo percepire gli errori come momenti di riflessione e non sconfitta, che permettono di ripartire più forti di prima. “La nozione di verità matematica va al di là dell’intero concetto di formalismo. Nella verità matematica c’è qualcosa di assoluto e di divino” (Roger Penrose).