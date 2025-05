Schiaffo a un calciatore del Vicenza, inibito il dg del Crotone Raffaele Vrenna

la decisione

CROTONE Squalifica di una giornata per Cargnelutti e Di Pasquale, inibizione per Raffaele Vrenna, dirigente del Crotone e figlio del proprietario. È quanto stabilito dal giudice sportivo dopo la gara d’andata del secondo turno di playoff che ha visto il Crotone cadere in casa contro il Vicenza. Una partita amara per gli squali che complica il discorso promozione e che porta anche dure sanzioni per la squadra rossoblù. In primis, con l’inibizione fino al 31 luglio del dirigente Raffaele Vrenna perché «mentre le squadre facevano rientro nel tunnel che conduce agli spogliatoi, durante un diverbio tra i calciatori di entrambe le squadre, colpiva con uno schiaffo al volto il calciatore avversario Pompeu Da Silva e dopo essere stato allontanato dai tesserati della sua squadra, mentre faceva rientro nello spogliatoio, colpiva con un forte pugno un pannello posto come divisorio fra l’ingresso spogliatoio e il tunnel spogliatoi, senza conseguenze». Una giornata di squalifica a testa invece per Riccardo Cargnelutti, per doppia ammonizione, e per Davide Di Pasquale.

