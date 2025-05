Macroscuola, il “Papanice-Alfieri” di Crotone conquista il secondo posto nazionale

l’iniziativa

CROTONE Un importante riconoscimento a livello nazionale per l’Istituto comprensivo “Papanice-Alfieri” di Crotone, che si è classificato al secondo posto nella decima edizione di Macroscuola, il concorso promosso dai Giovani imprenditori edili dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), dedicato agli studenti delle scuole medie italiane. La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Auditorium Ance, alla presenza della presidente dei Giovani Ance Angelica Krystle Donati, del vicepresidente Pierfrancesco Tieni e di una giuria d’eccezione composta da Milly Carlucci, Emilia Martinelli e Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport e turismo di Roma Capitale. Con il progetto “U-Green Kroton Park”, la scuola crotonese ha saputo interpretare con grande originalità il tema di questa edizione – “Uno spettacolo di rigenerazione” – proponendo un’idea innovativa di recupero urbano: trasformare un’area degradata in un parco culturale multifunzionale, attento all’ambiente, all’accessibilità e al coinvolgimento di tutte le fasce di età. Il concorso, giunto alla sua decima edizione, ha coinvolto oltre 2600 studenti di 130 scuole medie di tutta Italia, chiamati a progettare interventi di rigenerazione urbana capaci di restituire vita e funzione a spazi abbandonati, con un occhio attento alla sostenibilità, al risparmio energetico e alla sicurezza. I ragazzi dell’Istituto “Papanice-Alfieri” si sono distinti per l’accuratezza progettuale, l’utilizzo di materiali ecosostenibili e l’attenzione verso la socialità e l’inclusività. Gli studenti erano stati premiati nei giorni scorsi da ANCE Giovani Calabria, guidato da Carlo Barberio, e da ANCE Crotone, presieduto da Giuseppe Sammarco, che ha promosso e istituito tre premi provinciali in denaro finalizzati all’acquisto di materiale didattico. Il primo premio è andato all’Istituto comprensivo Macchi di Minervino (Lecce) con il progetto “The Living Stage”, un anfiteatro autosufficiente che ha trionfato anche nel social contest, mentre il terzo posto è stato assegnato all’Istituto comprensivo di Castelnuovo Vomano (Teramo) con il progetto “Regeneration”. «Macroscuola è nata dieci anni fa – ha spiegato Angelica Krystle Donati – e con il tempo è cresciuta la qualità dei progetti. Quest’anno i ragazzi ci hanno stupiti per creatività e concretezza. Siamo convinti che molte di queste idee possano diventare realtà, con il supporto delle istituzioni locali». Il brillante risultato dell’Istituto “Papanice-Alfieri” conferma la qualità della progettualità scolastica calabrese e l’impegno dei docenti nel promuovere nei giovani la cultura della cittadinanza attiva, dell’educazione civica e della cura del territorio. Una vittoria morale e culturale che dimostra quanto la scuola possa essere motore di cambiamento.

