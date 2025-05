Comunali lametine, il centrosinistra: «Fare politica non è fare rumore»

il dibattito

LAMEZIA TERME «La verità è una sola e vale ripeterla: al momento nessuna coalizione ha la maggioranza nel Consiglio comunale di Lamezia Terme». Lo ribadiscono i coordinatori e i delegati delle liste del centrosinistra a sostegno della candidata a sindaco Doris Lo Moro, che aggiungono: «Al contrario di quanto da ultimo dichiarato dal centrodestra, non esiste alcun dato al riguardo. Servirà infatti molto tempo per controllare i 141 voti dubbi. Chiunque dovesse sbilanciarsi sull’esito delle verifiche, sarebbe in perfetta malafede. Perciò le parole scomposte del centrodestra hanno già avuto l’effetto boomerang. Tre cose emergono – continuano i rappresentanti del centrosinistra – dal comportamento degli esponenti del centrodestra: vorrebbero saltare il ballottaggio, non hanno argomenti e, soprattutto, hanno capito d’aver sbagliato totalmente candidato. Proprio per questo, Pino Galati e soci continuano a produrre rumore e spettacolo, pensando che la competizione elettorale – conclude la nota del centrosinistra – possa essere un teatro a danno degli elettori e della democrazia».

