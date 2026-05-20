Amministrative a Crotone, il M5S a sostegno di Trocino: «Siamo la vera alternativa all’arroganza»

il confronto politico

CROTONE «Ai cittadini di Crotone dico: il futuro è di tutti, non di pochi privilegiati. Scegliere il cambiamento significa scegliere una città più pulita, più sicura, con servizi efficienti e opportunità concrete per i giovani». Così il candidato a sindaco Giuseppe Trocino, ieri sera a Crotone nel corso del comizio elettorale del Movimento 5 Stelle a sostegno della sua candidatura per le prossime elezioni amministrative. All’incontro in Piazza Duomo, che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, hanno preso parte i vertici nazionali e regionali del partito.

L’evento principale è stato anticipato da un confronto politico presso la sede del movimento in Via dei Mille 22. Durante questo appuntamento sono stati presentati i candidati della lista locale e sono state esaminate le principali problematiche del territorio. Tra i temi centrali è stata affrontata la vertenza dei lavoratori di Konecta, rispetto alla quale i rappresentanti del partito hanno confermato l’impegno istituzionale a tutela della stabilità occupazionale delle famiglie coinvolte. Sul palco di Piazza Duomo si sono poi susseguiti gli interventi degli esponenti del Movimento 5 Stelle, i quali hanno illustrato le linee programmatiche per la futura gestione amministrativa della città, ponendo l’accento su trasparenza, sviluppo sostenibile e centralità dei cittadini.

«Io non sono Enzo Voce, – ha spiegato Trocino – io non tradisco i valori di questa città. Il sindaco uscente ha costruito la sua vecchia campagna elettorale sulla bonifica e sul disastro ambientale, ma oggi, magicamente, per lui l’amianto è diventato zucchero a velo. È inaccettabile minimizzare la salute dei cittadini per convenienza politica. Noi siamo qui per dire basta a queste giravolte: rappresentiamo l’unica, vera alternativa all’arroganza e alla sottomissione dei diritti dei crotonesi».

«Il Movimento 5 Stelle – ha spiegato a margine dell’evento la coordinatrice regionale del movimento Anna Laura Orrico – è presente a Crotone con una propria lista a sostegno del candidato sindaco Trocino, portando una proposta che punta soprattutto sulla riqualificazione ambientale e sulla tutela del diritto alla salute. Queste sono le priorità che sono state negate per tantissimo tempo ai crotonesi e, in generale, ai calabresi. Siamo presenti anche a Castrovillari con una nostra lista, sempre nell’alveo del fronte progressista e a sostegno di un candidato civico. A Reggio Calabria, anche qui all’interno del fronte progressista, sosteniamo il candidato Malara nella lista del candidato sindaco Battaglia. Abbiamo, inoltre, diverse candidature di esponenti del Movimento 5 Stelle in comuni molto più piccoli. Si tratta di una ramificazione che ovviamente esprime l’intento di continuare il radicamento del Movimento 5 Stelle in tutta la regione, rappresentando anche un’apertura sempre più forte e inclusiva verso le tante espressioni positive della società civile».

«Diritto al lavoro, diritto alla salute e all’ambiente, una comunità coesa: questo è il nostro progetto, che Giuseppe metterà a terra con serietà e credibilità e soprattutto non tradirà», ha spiegato Chiara Appendino, parlamentare del M5S e già sindaca di Torino, aggiungendo: «Il fine è quello di tutelare un cittadino che deve poter vivere il suo quartiere serenamente e non dover scappare da questa città, perché il lavoro deve esserci qui. Non c’è ideologia, c’è buon senso quando si tratta di chiedere a un sindaco di avere il coraggio di alzare la voce se il governo non tutela gli interessi dei cittadini. Penso al tema dell’Eni, al tema della qualità dell’aria e a quello del lavoro: per affrontarli basta avere un sindaco coraggioso. Noi ce l’abbiamo qui, adesso aspettiamo che i cittadini gli diano la fiducia e lo vedano all’opera. Andate a votare perché non è vero che le cose non possono cambiare, possono cambiare soprattutto partendo dalle comunità locali e dal sindaco». (redazione@corrierecal.it)

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