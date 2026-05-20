Regeni, la Mediterranea aderisce all’iniziativa “Le Università per Giulio”
L’iniziativa consiste in un ciclo di eventi organizzati fra aprile e maggio 2026 in ben 76 atenei in tutta Italia
REGGIO CALABRIA Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 9,00, presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli”, si terrà una proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. L’evento è organizzato dalla Scuola di Dottorato dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”, promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore: 76 università, 15mila persone coinvolte per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca. L’iniziativa consiste in un ciclo di eventi organizzati fra aprile e maggio 2026 in ben 76 atenei in tutta Italia per un pubblico di oltre 15 mila persone, tra studenti, ricercatori, personale accademico e cittadini. All’evento organizzato a Reggio Calabria parteciperà la Senatrice Prof.ssa Elena Cattaneo.
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