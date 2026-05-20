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Estate anticipata in Italia: nel weekend punte di 32 gradi

L’anticiclone africano porterà sole e caldo su tutta la Penisola

Pubblicato il: 20/05/2026 – 13:23
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Estate anticipata in Italia: nel weekend punte di 32 gradi
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ROMA In arrivo da domani un’estate anticipata in tutta Italia, con temperature intorno ai 30 gradi venerdì e punte di 32 gradi nel weekend in Sardegna. Entro il fine settimana, secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, lo zero termico schizzerà fino a 4000 metri di quota sulle Alpi occidentali, un valore che solitamente registriamo nel cuore del mese di luglio. In pianura, l’ondata di calore si tradurrà in una marcata anomalia termica: da Nord a Sud i termometri registreranno valori di 4-5°C superiori alle medie climatologiche del periodo. Il tempo sarà stabile, ad eccezione, entro giovedì, di qualche isolato acquazzone sulle Alpi e le Prealpi orientali e tra Lazio, Campania e Calabria. Al Nord i termometri toccheranno diffusamente i 28°C, mentre al Centro (come a Grosseto e a Roma) sfioreremo i 29°C. Venerdì sarà estate in anticipo: in Sardegna si raggiungeranno i primi 31°C a Oristano, ma anche il Centro-Nord farà registrare valori canicolari con picchi di 30°C a La Spezia e Roma, e ben 29°C diffusi dalla Valle d’Aosta (Aosta) fino alla Toscana (Grosseto, Lucca). Sabato e domenica il caldo consoliderà la sua morsa: toccheremo i 32°C in Sardegna, mentre in moltissime città del Centro-Nord, tra cui Roma, Firenze, Grosseto, Lucca e Sondrio, raggiungeremo ancora i 30°C. Nel resto del Paese le temperature toccheranno i 28-29°C. In questo contesto di caldo prettamente diurno, emergerà una buona notizia: almeno fino a domenica, le temperature notturne resteranno su valori ancora piacevoli e freschi, garantendo un buon riposo. Ma attenzione alla prossima settimana: secondo le prime indicazioni, l’accumulo di calore e umidità inizierà a farsi sentire anche di notte.

Nel dettaglio

Mercoledì 20. Al Nord: soleggiato, rovesci solo sui rilievi al pomeriggio. Al Centro: soleggiato, rovesci occasionali pomeridiani sull’Appennino. Al Sud: disturbi sulla Calabria tirrenica e Appennino, poco nuvoloso altrove.
Giovedì 21. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: soleggiato ma ventoso tra Puglia e Calabria; acquazzoni pomeridiani su Campania e Calabria.
Venerdì 22. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: soleggiato, ma ventoso tra Puglia e Calabria. Tendenza: anticiclone africano e caldo in ulteriore aumento fino a 30-32°C entro il weekend, poi 33°C; probabile fase soleggiata fino al 2 giugno.

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