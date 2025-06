Catanzaro, Caserta si gode il riposo, ma l’Empoli osserva: a breve l’incontro con il club

calcio giallorosso

CATANZARO – Dopo una stagione intensa e ricca di soddisfazioni, Fabio Caserta si sta prendendo qualche giorno di meritato riposo. Il tecnico calabrese, protagonista di un’annata brillante alla guida del Catanzaro, è reduce da una vera e propria rivincita personale: dopo le recenti esperienze altalenanti, in particolare quella di Cosenza terminata con un esonero amaro, ha saputo rilanciare la sua immagine conducendo i giallorossi fino alla semifinale dei playoff di serie B.

Sotto la sua guida, il Catanzaro ha espresso un calcio propositivo e organizzato, guadagnandosi l’apprezzamento di addetti ai lavori e tifosi. Un percorso che non è passato inosservato: secondo indiscrezioni provenienti dalla Toscana, Caserta sarebbe tra i nomi valutati dall’Empoli per la prossima stagione. Il club azzurro, retrocesso in serie B dopo una difficile annata in A, starebbe sondando più profili per affidare la panchina a un tecnico in grado di guidare la risalita. Oltre a Caserta, sul taccuino anche Pagliuca della Juve Stabia.

Al momento, però, l’ipotesi di un passaggio in Toscana appare remota. L’allenatore di Melito Porto Salvo sembra orientato a proseguire il progetto con il Catanzaro, club con cui si è creato un forte legame tecnico e umano. Già nei prossimi giorni, è atteso un incontro tra Caserta, il patron Floriano Noto e il direttore sportivo Ciro Polito per cominciare a tracciare le linee guida della prossima stagione.

L’obiettivo è chiaro: ripartire con ambizioni ancora più forti e puntare a quel salto in Serie A che il Catanzaro ha solo sfiorato nelle ultime stagioni. La strada è tracciata, e il futuro di Caserta sembra sempre più legato ai colori giallorossi. (redazione@corrierecal.it)

