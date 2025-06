Giustizia e scadenze: la serie B corre contro il tempo

il torneo cadetto



In serie C sono già certe le retrocessioni di Cosenza e Cittadella, ma a tenere banco in queste ore è ancora il destino del Brescia, coinvolto in una vicenda giudiziaria che potrebbe riscrivere la classifica della serie B. Alla società lombarda, guidata da Massimo Cellino, sono stati inflitti quattro punti di penalizzazione per irregolarità nel versamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef, saldati con crediti d’imposta poi risultati non validi. Una penalità da scontare sia in questa stagione che nella prossima.

Con la decurtazione, il Brescia è scivolato in zona retrocessione, occupando il terzultimo posto della graduatoria e vedendo così sfumare la salvezza. A beneficiare del ribaltone, com’è noto sono il Frosinone, che si salva direttamente, e Salernitana e Sampdoria, ora attese da uno spareggio salvezza.

Tutto, però, ruota attorno all’esito dell’udienza fissata per martedì 10 giugno alle ore 16 davanti alla Corte Federale d’Appello. La sentenza sarà decisiva per delineare il quadro finale della stagione, ma il Brescia non ha intenzione di arrendersi: in caso di conferma della penalizzazione, il club è pronto a ricorrere anche alla giustizia ordinaria, puntando a una possibile riammissione in sovrannumero alla Serie B 2025/26.

Intanto, i tempi stringono. Entro domani scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai campionati professionistici: un passaggio fondamentale per tutte le società, anche alla luce delle vicende ancora aperte. Resta poi una scadenza inderogabile: entro il 30 giugno, come stabilito dal regolamento federale, dovranno concludersi tutti i campionati. Entro quella data, si conoscerà finalmente la composizione ufficiale della prossima serie B. (redazione@corrierecal.it)

