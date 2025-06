Studenti del Sud in ritardo, ma con voti più alti: esplode il caso scuola

il dibattito

Nei giorni scorsi, Giorgio Gori (ex sindaco di Bergamo e attuale europarlamentare) ha rilanciato un tema sempre più divisivo per il nostro Paese: le profonde disuguaglianze scolastiche tra Nord e Sud Italia. Il politico ha condiviso sui social i dati di una recente indagine promossa dalle Fondazioni Agnelli e Rocca, che restituisce un quadro allarmante per il sistema educativo nazionale.

Secondo lo studio, uno studente del Sud al secondo anno delle superiori accumula un ritardo in matematica pari a due anni rispetto a un coetaneo del Nord-Est. La situazione non migliora in italiano: oltre il 60% degli alunni meridionali non raggiunge livelli minimi di competenza.

Gori ha definito il fenomeno una vera e propria “disuguaglianza di destino”, attribuendone le responsabilità a un lungo fallimento delle politiche pubbliche. Il suo intervento ha acceso un intenso dibattito online, con centinaia di commenti che hanno messo in evidenza diverse contraddizioni.

Tra queste, spicca il cosiddetto “paradosso della maturità”: nonostante livelli di competenza più bassi, gli studenti del Sud ottengono in media voti finali più alti. Un dato sottolineato anche dal virologo Roberto Burioni, che ha contribuito ad alimentare la discussione.

Altri utenti hanno puntato il dito sulla mobilità degli insegnanti, osservando che i docenti meridionali in servizio al Nord ottengono spesso risultati migliori, mentre quelli che restano nelle regioni d’origine sarebbero meno motivati. C’è anche chi ha criticato l’intero corpo docente, definito “mediamente mediocre”, invocando una riforma profonda e meritocratica del sistema scolastico.

In un clima di crescente polarizzazione, il dibattito ha finito per toccare anche il terreno politico, tra accuse alla sinistra e critiche al sistema di garanzie che proteggerebbe gli insegnanti più che gli studenti.

