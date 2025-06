Vaccino Papilloma virus, studenti in campo per sensibilizzare

la campagna nazionale

COSENZA Il progetto PERCH (PartnERship to Contrast HPV) coinvolge 17 paesi europei e 31 organizzazioni partner che lavorano insieme per promuovere la vaccinazione contro l’HPV in Europa ed in particolar modo nelle aree in cui la copertura vaccinale non è sufficiente.

Il progetto, che da alcuni anni coinvolge le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Statale di Montalto Uffugo – Taverna Scalo nella sensibilizzazione dei pari sulla prevenzione del Papilloma virus, ha raggiunto una fase operativa significativa che vede i nostri protagonisti attivi di una campagna di comunicazione sulla vaccinazione anti-HPV.

Siamo orgogliosi di annunciare, all’intera comunità di Montalto Uffugo, che in seguito ad una selezione di talenti, effettuata dagli specialisti dell’Istituto Superiore di Sanità, cinque studenti dell’Istituto sono stati scelti, strumentisti solisti e voci, per partecipare alla realizzazione di un videoclip diffuso su scala nazionale.

Questa opportunità rappresenta non solo un’importante occasione di espressione creativa per i nostri studenti, ma anche un contributo attivo alla registrazione di un messaggio fondamentale per la prevenzione e la promozione della vaccinazione contro l’HPV. Inoltre, si configura come un momento di condivisione e di crescita personale per ciascuno di loro.

Ecco gli studenti selezionati: Rigieri Mattia, classe 3A, Celebre Anna, classe 3C, Rovale Daniel, classe 3F, Bruno Giorgia Tea, classe 2C, Brandi Gabriele, classe 1A.

A loro, e a tutti i nostri giovani talenti, auguriamo di perseguire sempre con impegno e dedizione le loro passioni, in particolare quando queste sono al servizio del bene comune e contribuiscono alla promozione di tematiche di rilevante importanza sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica.