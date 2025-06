L’arresto in flagranza

CROTONE La polizia di Crotone ha arrestato in flagranza un giovane pusher di 19 anni, responsabile del reato detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione, condotta nel centro cittadino, si è svolta nell’ambito di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di droga. Gli agenti, insospettiti dal comportamento del giovane, già noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, sono intervenuti sorprendendolo mentre era intento a consegnare droga in cambio di denaro. Durante la perquisizione personale, il pusher è stato trovato in possesso di 5,10 grammi di cocaina. Successivamente, a seguito dell’arresto, è stata effettuata una perquisizione presso l’abitazione del giovane, nella quale è stato rinvenuto ulteriore materiale riconducibile all’attività di spaccio, tra cui strumenti per il confezionamento delle dosi. A conclusione dell’attività operativa, gli agenti hanno condotto il 19enne presso la Questura, per poi essere sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si tratta del secondo arresto in meno di 24 ore, dopo quello del 41enne trovato con 160 grammi di cocaina, sempre nella città pitagorica, per il quale il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

