Emergenza abitativa, Tavernise: «Le risorse ci sono, ma le case no»

l’intervento

REGGIO CALABRIA «La Regione Calabria continua a fare promesse che non riesce – o non vuole – mantenere. I dati ufficiali parlano chiaro: milioni di euro sono disponibili per l’edilizia residenziale pubblica, eppure nei territori non si vedono né nuovi alloggi né interventi concreti per chi è in difficoltà. I Comuni sono abbandonati a se stessi, mentre i cittadini aspettano risposte che non arrivano. Anche sul fronte del diritto alla casa, il quadro è disarmante. I fondi ci sono: 97 milioni dal PNRR, 14 milioni dal Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, oltre 80 milioni dai fondi FESR-FSE e altri 11 dai fondi FSC. Eppure i progetti procedono a rilento, le bonifiche sono ferme, i cantieri bloccati. La Regione annuncia centinaia di alloggi entro il 2026, ma intanto i cittadini restano senza casa, le graduatorie non si aggiornano e gli alloggi esistenti cadono a pezzi». Lo scrive il capogruppo M5S alla Regione, Davide Tavernise. «A peggiorare il quadro – prosegue Tavernise – c’è anche il ruolo incerto di ATERP, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, che dovrebbe garantire il rispetto degli adempimenti nei confronti dei Comuni, comunicando con puntualità la disponibilità degli alloggi. Un’attività fondamentale per accelerare le assegnazioni e garantire trasparenza. Ma anche su questo fronte la Regione si limita a “richiamare l’attenzione” dell’ente, senza però esercitare alcuna azione concreta di controllo o impulso. Non basta. Al caos progettuale si aggiunge l’assenza totale di sostegno economico per chi è in difficoltà. La Regione Calabria, a differenza di altre, non ha previsto un fondo regionale per il Bonus Affitti. Manca persino l’anticipo dei fondi statali per il contrasto alla morosità incolpevole, bloccati in attesa di un decreto ministeriale. E in tutto questo, migliaia di famiglie calabresi vivono nell’incertezza, senza alcuna garanzia sulla propria abitazione. A chi conviene questo stato di disagio? Perché, nonostante le risorse disponibili, tutto resta fermo? Ci parlano di milioni, ma non c’è una sola casa in più. Ci parlano di strategia, ma i Comuni – che dovrebbero gestire le assegnazioni – vengono lasciati soli, senza strumenti né risorse. La verità è che la Regione non sta facendo il suo dovere. Servono meno annunci e più fatti. I calabresi non possono più aspettare».

