Spilinga, denunciato agricoltore 68enne: appiccava il fuoco alle sterpaglie

Piromane nel vibonese

VIBO VALENTIA I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tropea hanno deferito in stato di libertà un agricoltore di 68 anni, residente a Spilinga, nel vibonese, e già noto alle forze dell’ordine. Il soggetto è stato colto in flagranza mentre appiccava il fuoco a un cumulo di sterpaglie posizionate lungo il ciglio di una strada interpoderale. L’incendio è stato prontamente domato dagli stessi militari intervenuti, utilizzando mezzi di fortuna, e non si sono registrati danni a persone o cose. L’episodio è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal procuratore Camillo Falvo, che ha assunto la direzione delle indagini. L’attività condotta dai Carabinieri si inserisce nel quadro dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Vibo Valentia e finalizzati al contrasto dei reati in materia ambientale e alla prevenzione degli incendi boschivi, particolarmente frequenti nel periodo estivo.

