Crotone, ora è ufficiale l’addio del ds Antonio Amodio

la separazione

CROTONE Mancava solo l’ufficialità, arrivata oggi: il Football Club Crotone ha comunicato l’interruzione anticipata del rapporto lavorativo con il direttore sportivo Antonio Amodio.

Il presidente Gianni Vrenna e il direttore generale Raffaele Vrenna intendono ringraziare il direttore per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata nell’ultima stagione.

«Un grazie sentito al presidente, al direttore generale e a tutta la famiglia rossoblù – afferma Amodio –. Ho avuto l’onore di lavorare in una grande piazza, a disposizione di una società grazie alla quale ho imparato molto. Ma allo stesso tempo ognuno di noi ha l’obiettivo di crescere e migliorarsi, per farlo bisogna accettare nuove sfide, mettersi in gioco, e sento che questo è per me il momento di perseguire nuovi ambiziosi progetti professionali. Lo farò portando con me un capitale di conoscenza e competenze importanti acquisite qui a Crotone».

