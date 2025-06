Naufragio di Roccella, la Rete 26 Febbraio promuove una giornata in memoria delle vittime

l’evento

ROCCELLA JONICA «La notte tra il 16 e il 17 giugno 2024, un’imbarcazione partita dalla Turchia, con a bordo 67 migranti, è naufragata in acque internazionali, a circa 120 miglia dalle coste calabresi. A soccorrere per primi i naufraghi è stata una nave da diporto francese. Delle persone a bordo, se ne sono salvate solo 12 tra cui una donna poi deceduta prima di arrivare a terra, che sono state portate in salvo a Roccella Ionica. Sono 56 le persone morte. Le autorità competenti avrebbero ignorato la richiesta di soccorso da parte di Alarm Phone, intervenendo soltanto il giorno seguente. Il Governo italiano consapevole del grande impatto mediatico del naufragio di Steccato di Cutro si è attivato in tutte le forma possibili per nascondere la tragedia. I corpi delle vittime sono stati dispersi negli obitori della Regione, i superstiti e i famigliari arrivati da mezza Europa sono stati lasciati soli, senza informazioni, senza alcun supporto socio-psicologico. Come sempre questo vuoto è stato colmato, nei limiti del possibile e non senza difficoltà, da attivisti e dai volontari del territorio. Da qui dovremo ripartire per costruire forme di resistenza alla barbarie, pensare a dispositivi e norme che tutelino le persone; i morti così come i vivi. Il convegno di Crotone dello scorso febbraio, attraverso il documento conclusivo, ha individuato un percorso che a partire dall’identificazione delle vittime arrivi ad elaborare strumenti di “cura” per chi è sopravvissuto al lutto ed alle politiche criminali della Fortezza Europa. Un primo passo, insieme a tanti altri passi che si stanno muovendo intorno alle frontiere europee. A un anno da quel tragico evento, la Rete 26 Febbraio organizza “Lontano dagli occhi: disprezzati i vivi, cancellando i morti. Giornata di testimonianze e iniziative in memoria delle vittime del naufragio di Roccella Ionica”». Lo scrive la “Rete 26 Febbraio” in una nota.

IL PROGRAMMA

L’iniziativa si terrà il 17 giugno 2025 secondo il seguente programma:

ore 10,30

Cimitero di Armo, Reggio Calabria – Str. Santa Venere Gambarie, 10

Deposizione di fiori sulle tombe delle/i migranti sepolti

Conferenza stampa

ore 17,00

Sala Convento dei Minimi di San Francesco da Paola, Roccella Ionica – Largo Molinero

Seminario: “Verità e Giustizia per tutte le vittime dei naufragi. Dare dignità ai morti costruendo con superstiti e famiglie pratiche di lotta e certezza del diritto”

Proiezione del servizio di Report del 27 ottobre 2024 alla presenza dell’autrice Rosamaria Aquino

Partecipano

Manuelita Scigliano, Rete 26 febbraio

Maria Greco, Asociación Entre Mares, Fuerteventura (in collegamento)

Sergio Scandura, Radio Radicale

Lidia Vicchio, ASGI – Progetto Medea

Enzo Infantino, ResQ-People Saving People

Gianfranco Crua, Carovane Migranti

Francesco Saccomanno, attivista Rete 26 Febbraio

Giovanni Maiolo, ReCoSol (Rete delle Comunità Solidali)