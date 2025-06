Fabrizia in lutto per la scomparsa di don Raffaele Latassa

il dolore

Fabrizia, nel Vibonese, è in lutto per la perdita di don Raffaele Latassa. L’amato parroco che per quasi cinquant’anni ha dedicato la sua vita alla Chiesa e ai fedeli. Uomo di profonda fede, dal “cuore grande” e dallo spirito operoso, ha lasciato un segno indelebile in chiunque lo abbia conosciuto. La sua dipartita, avvenuta nei giorni della festa di Sant’Antonio, ha aggiunto un velo di commozione alle celebrazioni, ricordando a molti il suo legame indissolubile con la comunità.

Il sindaco Francesco Fazio e l’intera Amministrazione comunale hanno espresso il più sentito cordoglio a nome di tutta la comunità, riconoscendo il vuoto incolmabile lasciato da Don Raffaele. In segno di rispetto e partecipazione al lutto, è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno le esequie. (redazione@corrierecal.it)

