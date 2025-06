La dottoressa Silvana De Bonis nominata Coordinatrice dei presidenti regionali Aiac

il riconoscimento

CORIGLIANO ROSSANO Importante riconoscimento per la dottoressa Silvana De Bonis, direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia e Utic dell’ospedale spoke “Giannettasio” di Corigliano-Rossano. Le è stata conferita la prestigiosa nomina di Coordinatrice dei presidenti regionali dell’Aiac – Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione, la più importante società scientifica nazionale dedicata allo studio e alla gestione delle aritmie cardiache e della cardiostimolazione.

Si tratta di un incarico di alto profilo, che premia la lunga esperienza professionale e scientifica della dottoressa De Bonis. Per la prima volta, una donna ricopre questo ruolo a livello nazionale, un traguardo che dà lustro non solo alla professionista, ma anche all’intera cardiologia calabrese.

La nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento al percorso clinico e umano della De Bonis, già nota per essere stata la prima in Calabria ad aver impiantato il pacemaker senza fili più piccolo al mondo. Un gesto pionieristico che ha segnato un’importante tappa nell’innovazione terapeutica regionale.

L’Aiac, che riunisce i cardiologi italiani esperti in aritmie, ha tra i suoi obiettivi la promozione di ricerca clinica, formazione continua, educazione sanitaria e definizione di linee guida nell’ambito della cardiostimolazione. Un organismo scientifico di riferimento nel panorama nazionale, impegnato nel miglioramento costante della pratica clinica e dell’assistenza ai pazienti.

In merito alla nomina, la dottoressa De Bonis ha dichiarato: «Onorerò con impegno responsabile la fiducia dei cardiologi di tutta Italia, partendo dall’ottima esperienza umana, clinica, organizzativa e professionale che ho maturato in questi anni. Le nuove tecnologie e l’avvento del digitale pongono nuove sfide, ma anche nuove possibilità di cura. Cercherò di dare il mio contributo a livello nazionale per creare linee guida che siano utili nella pratica quotidiana».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato