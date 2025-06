Al via Trame.14: storie, memorie e giustizia al centro della prima giornata

l’evento

Si alza il sipario sulla quattordicesima edizione di Trame, il festival dei libri sulle mafie. Oggi, martedì 17 giugno, Lamezia Terme torna a essere il cuore pulsante del racconto civile. Il taglio del nastro, previsto alle 17:30 nel Chiostro di San Domenico, segnerà l’avvio ufficiale di un’edizione che si preannuncia intensa e ricca di spunti.

A seguire, è prevista l’inaugurazione delle mostre: “Il valore della testimonianza”, dedicata a Andy Rocchelli, “Giancarlo Siani a fumetti”, un progetto di Round Robin Editrice in collaborazione con Fondazione Trame e Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria e Museo Archeologico Lametino, con il sostegno di Confapi, e l’installazione “L’ombra del pizzo” di Grazia Resta.

Alle 18:30, il Chiostro accoglie la reporter specializzata in informazione internazionale Mariangela Paone per la presentazione del suo libro “Sospesa”, con la moderazione del giornalista Toni Mira (Avvenire), mentre alle 19.30 si passa al al dibattito sull’accoglienza e i salvataggi in mare con Maso Notarianni (Progetto TOM Tutti gli Occhi sul Mediterraneo ), Don Giacomo Panizza, in collegamento Francesco Cancellato (direttore di Fanpage), Andrea Fabozzi (direttore de Il Manifesto) e Maria Scaramuzzino (Gazzetta del Sud), seguito dalla performance teatrale “Voci di lontano”. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Movimento Umanità In Ricerca promosso da Associazione Comunità Progetto Sud (SAI Ordinari e Minori Lamezia Terme – SAI Ordinari Miglierina), Pax Christi-Punto Pace Lamezia Terme, AGESCI Zona Reventino, Fondazione Trame, InRete Cooperativa Sociale (SAI Ordinari e Minori Lamezia Terme – SAI Ordinari Miglierina), Associazione ARCI Lamezia Terme/Vibo Valentia, Arci Servizio civile Lamezia Terme/Vibo Valentia, Associazione Mago Merlino, Azione Cattolica Diocesi di Lamezia Terme, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2025.

Successivamente, il prime time si concentra sul tema del racconto e della denuncia: alle 20:30 Giovanni Bianconi presenta “Una come noi” in dialogo con Nicola Mirenzi, mentre alle 21 viene presentata l’inchiesta che si è aggiudicata l’edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, Ombre sul mare, con Francesco Cavalli (Premio Morrione), Antonia Ferri, Arianna Egle Ventre ne parlano con Massimo Razzi (Il Quotidiano del Sud).

A chiudere la serata, l’atteso reportage “Cutro, Calabria, Italia”, uno spaccato potente su tragedia, responsabilità e memoria del regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti. Promosso da Fondazione Trame ETS e Ala Associazione Antiracket, il festival è realizzato con il contributo della Regione Calabria.