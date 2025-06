“Abita Borghi Montani Calabria”, pubblicata la graduatoria provvisoria dell’Avviso

contro lo spopolamento

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’Avviso pubblico del Dipartimento Politica della montagna “Abita Borghi Montani Calabria”, una misura strategica pensata per incentivare il ripopolamento e la rigenerazione dei borghi montani calabresi, sostenendo i Comuni nel favorire l’insediamento di nuovi residenti.

Sono pervenute complessivamente 108 domande, delle quali 71 sono risultate ammesse e 37 non ammesse. I Comuni non ammessi avranno 30 giorni di tempo, a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria, per presentare eventuali istanze di riesame, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico.

“Con ‘Abita Borghi Montani Calabria’ – commenta l’assessore regionale al ramo Gianluca Gallo – vogliamo invertire la rotta dello spopolamento e costruire nuove opportunità per territori che rappresentano l’anima autentica della nostra regione. I dati dimostrano un’adesione significativa, segno che c’è una reale voglia di rinascita nei piccoli Comuni. La Regione continuerà a sostenere concretamente le comunità locali con strumenti che uniscono inclusione, sviluppo e qualità della vita”.

L’Avviso, finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) – parte regionale, annualità 2022 e 2023, mira a sostenere concretamente le politiche abitative nei territori montani, offrendo un contributo a cittadini italiani e stranieri intenzionati a trasferirsi stabilmente in Calabria, acquistando o ristrutturando immobili da destinare a prima abitazione nei borghi beneficiari. La graduatoria provvisoria è consultabile a questo link.