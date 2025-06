Crotone, Vitale ai saluti. L’obiettivo è ripartire da Gomez e Tumminello

gli squali

CROTONE Il 30 giugno segnerà la fine del rapporto tra il Crotone e Mattia Vitale. Il centrocampista classe 1997, dopo tre stagioni in rossoblù, è pronto a voltare pagina. Con oltre 100 presenze e 8 gol all’attivo, Vitale ha lasciato un segno importante nel club calabrese, ma ora si prepara ad affrontare una nuova sfida professionale.

Il profilo del giocatore originario di Bologna avrebbe già attirato l’attenzione di alcune società italiane. In particolare, il Mantova, neopromosso in serie B, e il Perugia, avrebbero mostrato interesse per il centrocampista.

Sul fronte rossoblù, intanto, prosegue la riorganizzazione interna dopo l’addio del direttore sportivo Giuseppe Amodio. La dirigenza è al lavoro per individuare un nuovo profilo a cui affidare la guida dell’area tecnica.

In attesa di sviluppi sul mercato, il Crotone guarda al futuro con la volontà di ripartire da alcune certezze dell’ultima stagione: tra i nomi su cui il club intende puntare ci sono Gomez, Tumminello, Murano, Gallo, Vinicius e Cargnelutti, salvo proposte difficili da rifiutare.

