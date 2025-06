Faraone a Cosenza: «Su Occhiuto la magistratura faccia in fretta»

l’intervento

COSENZA «Da garantisti, ci auguriamo che il governatore possa dimostrare l’estraneità ai fatti che gli sono contestati». Così Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva, intervenendo ad un incontro a Cosenza. «Auspichiamo, comunque – ha aggiunto Faraone – che la magistratura faccia in fretta perché la Regione Calabria ha bisogno di certezze, una delle quali riguarda il sistema sanitario, che ristagna nell’inefficienza. Una situazione che non può andare avanti in questo modo».

«Meloni preoccupata per la costruzione del centrosinistra unito»



«Il lavoro sulla “Tenda dei riformisti” per la costruzione di un soggetto riformista all’interno di un centro-sinistra unito comincia a dare risultati. Davanti a questa prospettiva, Giorgia Meloni e il centrodestra mostrano chiari segni di preoccupazione», ha detto ancora Faraone. «L’ipotesi di una revisione della legge elettorale o il terzo mandato dei governatori – ha aggiunto Faraone – sono chiari segnali in questo senso».

