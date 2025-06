Tensione Usa-Iran, B-2 in volo verso Guam: possibile svolta militare

l’allerta

ROMA Gli Stati Uniti stanno trasferendo bombardieri B-2 sull’isola di Guam, nel Pacifico. Lo hanno confermato a Reuters due funzionari statunitensi, mentre il presidente Donald Trump valuta se gli Stati Uniti debbano partecipare agli attacchi israeliani contro l’Iran. Non è chiaro se il dispiegamento dei bombardieri sia legato alle tensioni in Medio Oriente. Il B-2 può essere equipaggiato per trasportare il GBU-57 Massive Ordnance Penetrator americano da 30mila libbre, progettato per distruggere obiettivi nelle profondità del sottosuolo. Quest’arma, secondo gli esperti, potrebbe essere utilizzata per colpire il programma nucleare iraniano, incluso Fordo. I funzionari, che hanno parlato sotto condizione di anonimato, si sono rifiutati di divulgare ulteriori dettagli. Un funzionario ha affermato che non è stato ancora impartito alcun ordine preliminare per spostare i bombardieri oltre Guam. Il Pentagono non ha per il momento commentato la vicenda.

