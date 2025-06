Maxi sequestro al porto di Gioia Tauro: 228 chilogrammi di cocaina. Arrestati 2 portuali – VIDEO

l’operazione

GIOIA TAURO Nuovo colpo delle Fiamme Gialle al narcotraffico internazionale: il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha messo a segno un’importante operazione contro i gruppi criminali che gestiscono il traffico di cocaina attraverso il porto di Gioia Tauro.

Questa volta, non solo è stato intercettato un carico di droga particolarmente consistente e di elevata purezza, ma sono finiti in manette anche due uomini colti in flagrante mentre cercavano di prelevare la merce illecita. Si tratta di un ulteriore successo nell’ambito del monitoraggio costante del porto, considerato uno degli snodi strategici per il traffico internazionale di stupefacenti.

I militari del Gruppo di Gioia Tauro, infatti, hanno attivato un’operazione mirata per intercettare container sospetti, potenzialmente utilizzati dalle organizzazioni criminali per importare cocaina dal Sud America. L’attività investigativa ha dato i suoi frutti: all’interno di un container è stata scoperta una partita di 193 panetti di cocaina, pari a un peso complessivo di 228 chilogrammi.

Durante l’intervento, due portuali sono stati sorpresi mentre cercavano di sottrarre la droga.

Alla vista dei finanzieri, hanno tentato la fuga tra i container del piazzale operativo, ma sono stati rapidamente bloccati e arrestati in flagranza. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Palmi.

Il valore sul mercato della droga sequestrata si aggira attorno ai 35 milioni di euro, una perdita pesantissima per i clan coinvolti nel traffico.

L’intera operazione è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Palmi, guidata dal Procuratore Capo Emanuele Crescenti, che ha convalidato sia il sequestro dello stupefacente sia gli arresti dei due soggetti, nell’ambito del procedimento penale attualmente in corso. (redazione@corrierecal.it)

