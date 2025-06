Calabrese: «Chiaro il nostro no a Crotone discarica d’Italia, da M5S ignoranza dolosa»

lo scontro

LAMEZIA TERME “Lasciano davvero senza parole le dichiarazioni delle parlamentari del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico, Carla Giuliano e Vittoria Baldino. Davanti a tale superficialità, approssimazione, fantasiosa ricostruzione strumentale, non possiamo più parlare solo di spicciola propaganda politica. Quella delle grilline si configura proprio come ignoranza dolosa. Lo afferma in una nota Giovanni Calabrese, assessore all’Ambiente della Regione Calabria. Le deputate – spiega Calabrese – lodano l’ex governo guidato da Giuseppi Conte come l’esecutivo che ha messo in campo opere salvifiche per la nostra Calabria, una di queste – lo ricorderanno le pentastellate – sarà stata sicuramente la nomina del famigerato Cotticelli (quello che in piena pandemia si era perso il piano Covid e che poi raccontava di essere stato drogato prima di un’intervista televisiva) come commissario alla sanità: una calamità vivente che ci ha fatto diventare lo zimbello d’Italia. Le tre parlamentari – alcune delle quali vivono stabilmente a Roma, usando la Calabria solo per passerelle e conferenze stampa – non conoscono la storia politica degli ultimi anni, e nonostante questo parlano di tutto, facendo figure barbine. Ripasso. Prima del governo Occhiuto ogni anno la Calabria mandava tonnellate e tonnellate di rifiuti – pagate dai cittadini della nostra Regione – all’estero. Adesso tutto viene smaltito in loco, con un notevole incremento della raccolta differenziata. Sulla bonifica di Crotone il nostro governo regionale è stato netto e chiaro sin dal primo momento: no allo smaltimento all’interno della Regione delle scorie Eni. Siamo stati inamovibili su questo punto, con tanto di ricorsi al Tar, diffide, ed ogni atto amministrativo possibile per fermare un processo che a qualcuno sembrava inarrestabile. Il risultato? Eni ha avviato il processo di smaltimento dei rifiuti pericolosi all’estero e noi abbiamo continuato a ribadire che Crotone non sarà più la discarica d’Italia. Anche questa volta l’opposizione, nazionale e regionale, ha dato un grande contributo – battuta ovviamente ironica – con le solite chiacchiere e l’ormai noto immobilismo. Noi governiamo e risolviamo problemi. Cosa facciano loro dalla mattina alla sera è, francamente, un mistero”.

