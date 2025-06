«La nuova direttiva sui pacchetti turistici un traguardo significativo per il turismo calabrese»

la nota

CATANZARO «Il voto favorevole espresso oggi in commissione IMCO del Parlamento europeo sulla nuova Direttiva Pacchetti Turistici rappresenta un traguardo significativo per il settore turistico italiano e calabrese». Lo afferma il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia. «Il testo approvato – scrivono – presenta un equilibrio efficace tra la tutela dei consumatori e la necessità di semplificare gli adempimenti burocratici per le agenzie di viaggio, favorendo così la competitività delle imprese del territorio. Tra le principali novità vi sono la semplificazione della definizione di “pacchetto”, la maggiore libertà nella gestione degli acconti, criteri più chiari per la gestione delle circostanze straordinarie e l’introduzione di tempi certi per la gestione dei reclami. La Direttiva offre inoltre un periodo di recepimento di ventiquattro mesi, utile per permettere alle imprese un adeguamento graduale senza impatti sull’operatività corrente. Il gruppo consiliare regionale FdI Calabria accoglie con favore questo risultato che tutela i diritti dei consumatori e sostiene lo sviluppo di un settore strategico per l’economia regionale, garantendo al contempo regole moderne e flessibili. Un ringraziamento particolare va al relatore ombra l’eurodeputato Denis Nesci e all’Assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese per il costante impegno profuso nel rappresentare e portare avanti le esigenze del territorio calabrese durante il processo di definizione della direttiva. Ribadiamo l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni nazionali, europee e regionali per accompagnare l’attuazione della normativa, assicurando che le esigenze del territorio calabrese siano adeguatamente rappresentate e valorizzate».

