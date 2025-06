Scontro sulla A1, muoiono moglie e marito

la tragedia

ROMA Un incidente mortale sull’A1 all’altezza del chilometro 570, al bivio per la diramazione Roma Sud. Morti marito e moglie, feriti i loro figli. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Nello schianto sono rimasti coinvolti la macchina con a bordo la famiglia e un furgone. La coppia, di 57 e 58 anni, è deceduta sul posto mentre i figli sono stati trasportati in ospedale con l’elisoccorso. Ferito anche in conducente del furgone. Chiuso momentaneamente il tratto di autostrada interessato per permettere i soccorritori e la messa in sicurezza.