Gallello nuovo segretario provinciale del Pd di Catanzaro. I suoi sostenitori: «Vittoria limpida»

congressi e veleni

CATANZARO «La verità sul congresso provinciale del Partito Democratico sta nei numeri. E i numeri sono la risposta più netta all’indecorosa campagna condotta dal candidato Francesco Pitaro. Gregorio Gallello: 79,54% – Francesco Pitaro: 13,91% – Bianche/Nulle 6,55%.Oggi si vota negli ultimi quattro circoli, ma la vittoria è già matematicamente definita: Gregorio Gallello è il nuovo segretario della Federazione del Partito Democratico di Catanzaro. Tutto il resto è una narrazione distorta e strumentale, costruita da chi ha subito una sconfitta bruciante e ora tenta di offuscare l’esito limpido e democratico del congresso. Accuse infondate, vittimismo di comodo e mistificazione della realtà: un copione che si è concluso con un epilogo indecoroso, lontano anni luce da qualsiasi senso della dignità politica: la fuga». Lo scrive il Comitato a sostegno della candidatura di Gallello, sindaco di Gasperina, alla segreteria provinciale del Pd di Catanzaro.

«Necessario ristabilire la verità dei fatti»

«Il congresso – spiegano i sostenitori di Gallello – avrebbe dovuto rappresentare un momento alto di partecipazione e confronto. Se si sceglie di appartenere a una comunità politica, devono prevalere il senso di responsabilità sulla logica della rivalsa, la compostezza sul rancore, il rispetto sulla pretesa. Abbiamo scelto fin qui il silenzio, per non partecipare a polemiche sterili e per sottrarci a logiche tossiche che rischiavano di danneggiare un’intera comunità. Ma ora è doveroso ristabilire la verità dei fatti. Fin dall’inizio, Francesco Pitaro ha scelto di muoversi in aperto contrasto con le più elementari regole della civiltà politica. La sua non è mai stata una candidatura animata dallo spirito di confronto o dalla volontà di arricchire il dibattito interno al Partito Democratico. Al contrario, ha impostato l’intero percorso congressuale come uno scontro personale, privo di visione e alimentato da logiche divisive e strumentali. Ha inteso ricorrere sistematicamente alla stampa per denunciare presunti vizi o “manovre oscure”, senza prove concrete, danneggiando l’immagine del partito, anziché affidarsi – come abbiamo fatto noi – con rispetto e fiducia agli organi di garanzia interne. Gregorio Gallello – conclude il Comitato – sarà il volto di un partito che vuole ricucire, non lacerare. Che intende costruire, non distruggere. Un partito radicato, plurale, pronto a tornare a essere una comunità politica vera. Da lunedì, questa responsabilità ci chiama al lavoro. Il Partito Democratico deve tornare a essere la casa di tutte e di tutti. Chi ha scelto lo scontro dovrà assumersi le proprie responsabilità. Noi continueremo a costruire. Con pazienza, determinazione e senso del dovere. Perché è ciò che ci chiedono gli iscritti. E ciò che merita la nostra comunità».





