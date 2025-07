Pirossigeno Cosenza, nuova era in panchina: Alfredo Paniccia è il nuovo allenatore – VIDEO

futsal serie a

COSENZA «Nuova mente, nuova energia». Con questo messaggio carico di entusiasmo, la Pirossigeno Cosenza ha annunciato sui propri canali social l’inizio di un nuovo capitolo: da oggi, 1° luglio, Alfredo Paniccia è ufficialmente il nuovo allenatore della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie A.

La notizia è stata accompagnata da un video emozionale che segna il passaggio di consegne in panchina, e presenta il tecnico come una figura determinata e ambiziosa, già al lavoro con uno sguardo rivolto al futuro. Un messaggio chiaro, che sottolinea la voglia del club di rilanciarsi con rinnovata energia e visione.

Paniccia sarà chiamato a guidare i “lupi” in una stagione che si preannuncia ricca di sfide. La società punta su di lui per dare continuità al progetto tecnico e accrescere ulteriormente il valore della squadra, consolidando la presenza del Cosenza nel massimo campionato nazionale. (redazione@corrierecal.it)

