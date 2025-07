Il compleanno si trasforma in rissa: un ferito grave a Montalto

un 18 anni da dimenticare

MONTALTO UFFUGO Maxirissa alla festa di compleanno: è accaduto ieri sera a Montalto Uffugo, dove durante i festeggiamenti per un diciottesimo è scoppiata una rissa violentissima in una sala ricevimenti del popoloso centro del Cosentino. Decine di ragazzi coinvolti, i carabinieri sono intervenuti – oltre alle ambulanze per le prime cure – per evitare che la violenza degenerasse ulteriormente. Il bilancio è di un ferito grave: si tratta di un 40enne trasportato d’urgenza all’Annunziata, le sue ferite e fratture sono ancora sotto osservazione da parte del personale medico dell’ospedale cosentino. Secondo le prime ipotesi investigative, la rissa sarebbe nata per futili motivi, e il consumo di alcol avrebbe fatto deflagrare la violenza, rovinando quella che doveva essere una serata di festa, da ricordare per la ricorrenza e non per le botte da orbi. (redazione@corrierecal.it)

