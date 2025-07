Clima, nel 2024 «anomalie termiche intense» in Calabria. I dati

Il rapporto snpa

LAMEZIA TERME É uscito Il Rapporto SNPA “Il clima in Italia nel 2024”, che fornisce una descrizione dello stato del clima e della sua evoluzione nel nostro Paese, con analisi e valutazioni a scala nazionale, regionale e locale. Da dati raccolti ed elaborati da ARPACAL, spiccano anomalie termiche particolarmente intense in Calabria, dove l’indice regionale ha superato di 2.48 °C i valori climatici 1991-2020. Il Rapporto contiene, inoltre, un approfondimento riguardo all’evento alluvionale nella piana di Santa Eufemia del 19-22 ottobre 2024, tra gli eventi più critici che si sono verificati nel corso dell’anno in Italia.

Il 2024 è l’anno più caldo della serie storica

Il 2024 è stato in Italia l’anno più caldo della serie storica. Sono stati raggiunti due nuovi record in Italia: +1,33°C per la temperatura media e +1,40°C per la temperatura minima, entrambe calcolate rispetto alla media di riferimento 1991-2020 (il trentennio climatologico più recente, assunto come riferimento a livello internazionale). Particolarmente alte le temperature nel mese di febbraio 2024 con un’anomalia positiva di +3,15 °C. Si conferma nel 2024 anche nel nostro Paese il trend osservato a livello europeo. Su scala annuale, le precipitazioni sono state abbondanti al Nord rispetto alla media climatologica (+38%), ma inferiori al Sud e sulle Isole maggiori (-18%), dove si è determinato un peggioramento progressivo dello stato di severità idrica nel corso dell’anno. Sono risultate, invece, prossime alla media al Centro Italia. Numerosi eventi idro-meteo-climatici e meteo-marini estremi, in alcuni casi eccezionali, hanno interessato diverse aree del nostro Paese, causando danni al territorio.

LINK AL RAPPORTO COMPLETO: https://lnkd.in/d9K_e2nP

