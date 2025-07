Crotone, arrestato un corriere della droga: sorpreso con oltre 2 chili di hashish

i controlli

CROTONE Gli agenti della Squadra Mobile di Crotone hanno intercettato un soggetto che destava sospetto in quanto viaggiava a bordo di un’autovettura ad egli non riconducibile perché intestata ad una società di noleggio. Gli agenti, insospettiti dal transito veloce dell’auto, decidevano di raggiungerla inseguendola per qualche chilometro e controllare l’individuo che era a bordo. Nel corso della perquisizione l’attenzione degli agenti veniva riposta su numerosi pacchi di contraccettivi ben sigillati posti all’interno dell’abitacolo, ispezionato il contenuto è risultato essere sostanza stupefacente del tipo hashish. Successivamente, nel corso dell’attività di perquisizione presso l’abitazione del soggetto è stata rinvenuta una pistola marca Beretta calibro 9X21 e 50 cartucce del medesimo calibro, ritirate in via cautelare. La sostanza sequestrata dagli agenti della Squadra Mobile dal peso complessivo di 2593,3 grammi sarebbe stata certamente smerciata nei luoghi della movida ed avrebbe fruttato all’incirca 30.000 euro. Il soggetto arrestato V.S. (classe 1984) in passato aveva svolto la professione di guardia giurata, dopo le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Crotone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.