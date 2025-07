Crotone, l’intitolazione dell’anfiteatro a Pasquale Senatore diventa un caso

la polemica

CROTONE «Come associazione, esprimiamo con forza la nostra contrarietà alla proposta di intitolare una via, una piazza o il nuovo anfiteatro comunale a Pasquale Senatore, ex sindaco di Crotone. Una decisione che, lungi dal rappresentare un gesto di memoria condivisa, assume i contorni di una scelta divisiva, ideologica e strumentale»: questa la netta presa di posizione del direttivo provinciale Arci Crotone Aps.

«Pasquale Senatore, a nostro avviso, non è una figura in grado di unire la comunità crotonese. Al contrario – scivono gli attivisri – è stato il sindaco della discarica di Columbra, simbolo di ferite ambientali ancora aperte sul nostro territorio; il promotore della “passeggiata degli innamorati”, operazione che si è rivelata tragica per il livello di inquinamento dell’ambiente, con gravi conseguenze sulla salute dei crotonesi; il regista di un Piano Regolatore discusso e voluto dai potenti della città. Oggi, l’intitolazione dell’anfiteatro a Senatore, a ridosso dell’avvio della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale, appare in tutta evidenza come un atto di propaganda, più che un riconoscimento storico».

Arci rigetta «con forza ogni tentativo di riscrivere la storia cittadina a colpi di toponomastica, cancellando magari simbolicamente figure come Enrico Berlinguer per sostituirle con personalità la cui eredità è tutt’altro che condivisa. La proposta di rinominare piazza Berlinguer a favore di Senatore è, in tal senso, un segnale grave, che tocca in modo diretto la memoria democratica della nostra città. Invitiamo la Giunta comunale a non approvare questa scelta e chiediamo che ogni decisione sulla toponomastica cittadina sia frutto di un confronto ampio, trasparente e partecipato, nel rispetto di tutte le sensibilità presenti nella comunità crotonese. Crotone ha bisogno di luoghi che uniscano, non che dividano. E la memoria condivisa si costruisce con la verità, non con l’opportunismo politico» conclude il direttivo provinciale Arci Crotone Aps.