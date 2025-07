“Eventi straordinari per una Calabria che incanta”. La Regione mette sul piatto 5 milioni

la strategia

CATANZARO Sul piatto 5 milioni di euro per «sostenere la promozione e la valorizzazione del patrimonio regionale calabrese, con particolare attenzione alle tradizioni ed alle risorse storiche locali, artistiche, sociali e culturali, attraverso la realizzazione di eventi turistici, e per promuovere la definizione di un’offerta turistica in grado, da un lato, di attrarre e coinvolgere i visitatori mediante eventi turistici di alta qualità e, dall’altro, di costruire un modello di promozione turistica profondamente radicato nel contesto territoriale». La Regione lancia l’avviso pubblico “Eventi Straordinari: la Calabria che incanta” con la finalità di «promuovere, qualificare e realizzare eventi di alta qualità in grado di mobilitare significativi flussi turistici e sostenere i processi di aggregazione e integrazione tra i diversi attori pubblici e privati per condividere politiche di promozione e governo delle destinazioni turistiche» al contempo promuovendo l’immagine regionale e la Destinazione Calabria. L’avviso – che si può consultare nei dettagli alla fine di questo articolo – si struttura in due Linee d’intervento.

Le linee di intervento

La Linea 1, finanziata per 3 milioni, denominata “Eventi turistici di alta qualità” realizzati per almeno cinque edizioni, e che siano stati svolti all’interno di beni culturali e ambientali di pregio, quali aree archeologiche, musei, edifici storici, centri storici, parchi naturali, anfiteatri e, in generale, luoghi e località di elevata attrattività turistica, adeguatamente attrezzati per ospitare eventi (solo per gli eventi diversi da quelli sportivi), che abbiano un alto profilo curriculare del soggetto proponente e della direzione artistica con esperienza minima di cinque anni (solo per gli eventi diversi da quelli sportivi) e abbiano rilevanza nazionale e/o internazionale. La Linea 2, finanziata con 2 milioni, denominata “Attività di promozione turistico-culturale” da realizzare nei Comuni della Calabria, con «l’obiettivo di intrattenere i visitatori e rendere più piacevole e coinvolgente il soggiorno nelle principali destinazioni turistiche regionali»: questa linea è riservata ai Comuni. Gli interventi finanziabili sono festival, manifestazioni e rassegne di musica, cultura, enogastronomia, natura e benessere, tradizioni e costumi popolari, moda e artigianato artistico, sport; mostre d’arte; rievocazioni storiche; spettacoli e concerti. L’avviso prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria ex articolo 5 comma 2 del dlgs 123/1998 finalizzata alla selezione delle iniziative ammissibili mediante valutazione comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. Le domande vanno presentate entro il 31 luglio. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato