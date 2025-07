‘Ndrangheta, il narcotraffico da Colombia e Ecuador: 21 arresti – I NOMI

inchiesta pratì

REGGIO CALABRIA Sono in tutto 24 gli indagati nella nuova inchiesta condotta dalla Distrettuale antimafia di Reggio Calabria, diretta da Giuseppe Lombardo. L’operazione, denominata Pratì, rappresenta il risultato di una complessa indagine che ha riguardato tre differenti associazioni per delinquere finalizzate, le prime due, all’importazione dalla Colombia e dall’Ecuador di ingenti carichi di cocaina occultata all’interno dei containers stipati sulle navi commerciali e, una terza, specializzata nella coltivazione di piante di canapa indiana e nella commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio della marijuana ricavata.

Nell’ordinanza firmata dal gip del Tribunale reggino, Giovanna Sergi, in 14 sono finiti in carcere mentre per altri 7 soggetti, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

In carcere sono finiti:

Abbate Damiano (cl. 1963); Barbaro Franco detto “Ciccio’’ o “Joker” (cl. 1976); Barbaro Natale detto “Natalino” (cl. 1972); Deciso Nicodemo (cl. 1969); Montalto Tonino (cl. 1972); Palermo Giuseppe detto “Peppe” (cl. 1978); Starnone Federico (cl. 1979); Trimboli Cosimo Francesco (cl. 1989); Trimboli Domenico (cl. 1981); Trimboli Giuseppe detto “Zucca” (cl. 1991); Trimboli Giuseppe detto “papararo” (cl. 1977); Trimboli Francesco (cl. 1977); Trimboli Natale (cl. 1968); Trimboli Rocco detto “Persichello” (cl. 1973).

Ai domiciliari: