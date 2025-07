Cosenza calcio, conferenza di Lupo rinviata e proteste della stampa: la società alimenta il caos

la telenovela rossoblù

COSENZA La conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore Sportivo del Cosenza calcio, Fabio Lupo, prevista per oggi alle 18:30, è stata rinviata ai prossimi giorni. Una decisione che lascia spazio a più di una perplessità (non sono mancate le proteste e le richieste di chiarimento dei giornalisti presenti sulla chat della società riservata alla stampa a cui non è stata fornita risposta), considerata la scelta – discutibile – di mantenere comunque un incontro informale con la stampa, sempre alla stessa ora. Una mossa che appare in linea con il clima di totale confusione che da mesi aleggia attorno all’ambiente rossoblù. Il rapporto tra la proprietà e la tifoseria è ormai ai minimi storici, dopo mesi di silenzi assordanti, promesse di cessione del club non mantenute e scelte poco trasparenti. A nulla sono valse finora le sollecitazioni del sindaco Franz Caruso e dell’Ordine dei Giornalisti, che hanno chiesto a più riprese maggiore chiarezza da parte della società. Un appello rimasto inascoltato. E oggi, con l’ennesima mossa improvvisata, il club aggiunge un nuovo tassello a un’estate finora contrassegnata da caos e malcontento.

Nel frattempo, questa mattina, com’è noto è stato annunciato ufficialmente l’arrivo di Antonio Buscè come nuovo tecnico del Cosenza. Non è da escludere che nei prossimi giorni lo stesso Buscè e il ds Lupo vengano presentati insieme, in un’unica conferenza ufficiale.

Oggi è previsto anche il raduno della squadra in vista del ritiro estivo di Lorica, la cui partenza – in assenza di comunicazioni ufficiali – è attesa per il 16 luglio. Anche su questo fronte regna l’incertezza. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato