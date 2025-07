Ss 106, «trasparenza e vigilanza contro le infiltrazioni mafiose»

le firme

CATANZARO Questa mattina, in prefettura a Catanzaro, sono stati sottoscritti i protocolli di legalità relativi ai lotti dei lavori di ammodernamento della strada statale 106. Presenti i prefetti di Catanzaro e di Crotone, Castrese De Rosa e Franca Ferraro. L’obiettivo è garantire la trasparenza, la sicurezza ai lavori per quanto riguarda i quattro lotti. «Sulla Ss 106 – sapete quanto è importante la statale Jonica – l’Anas sta facendo un grande lavoro, ma ovviamente un ruolo fondamentale lo svolgono i sindacati degli edili che sono insieme a noi parti sottoscrittrici di questi protocolli», dice ai nostri microfoni il prefetto De Rosa. Prevenire le infiltrazioni, dunque, ma non solo. «La manodopera dovrà essere garantita sui cantieri, ci saranno controlli che effettueremo costantemente. E’ un segnale che vogliamo lanciare a questi territori. Le opere si devono e possono fare con procedure accelerate e nella massima trasparenza». La Ss106 è considerata opera strategia al pari degli ospedali. «Si sta facendo un’azione ad ampio raggio, sono opere, fondamentali su cui c’è la massima attenzione. Sappiamo bene, dove ci sono risorse economiche la criminalità cerca sempre di infiltrarsi, di annidarsi e vogliamo usare i dovuti anticorpi per evitare che ciò possa avvenire». Alle parole di Castrese de Rosa fanno eco le dichiarazioni della prefetta di Crotone Ferraro. «Quindici giorni fa con Anas abbiamo firmato un altro protocollo, sempre riferito alla Ss 106. In questo modo si tutela l’economia legale».







I sindacati

«La firma di questi quattro protocolli di legalità è la dimostrazione palese della disponibilità, come organizzazioni sindacali, a garantire una vigilanza sicura e costante, perché l’applicazione dei contratti, la trasparenza e la tracciabilità sono condizioni imprescindibili per consentire la realizzazioni di opere strategiche», sostiene ai nostri microfoni Simone Celebre, segretario regionale della Fillea CGL Calabria.

Giacomo Maccarone, segretario generale Feneal Uil Calabria, pone l’accento sull’importanza di questo protocollo «per dare trasparenza ai contratti di lavoro che vengono applicati all’interno dei cantieri, impegnandoci a creare luoghi sicuri, sani, tutelati». «Occorre dare un segnale forte – conclude il sindacalista – per dimostrare che in Calabria le infrastrutture si possono realizzare in maniera assolutamente trasparente e prive di qualsivoglia condizionamenti». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato