Catanzaro, l’Anticorruzione “bacchetta” un’altra volta il Comune sul bando rifiuti

la censura

CATANZARO Prima nel mirino c’erano state le proroghe ora è il nuovo bando. Nuovo stop dell’Anac (l’Anticorruzione) al Comune di Catanzaro bando per la gestione dei rifiuti, il bando più importante a livello amministrativo (dal valore di 80 milioni), bando che ora l’amministrazione dovrà ripubblicare dopo averlo annullato. Nella nota ufficiale Anticorruzione spiega che dopo la segnalazione di presunte illegittimità da parte di operatori economici, Anac ha intrapreso una verifica che ha portato ad accertare tutta una serie di illegittimità, tra cui la previsione del disciplinare di gara che prevede l’obbligo di dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara. Per questo Anac raccomanda “in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati nella presente delibera”, assegnando trenta giorni alla stazione appaltante “per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Autorità sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara esaminata”. Per l’Anac inoltre è “illegittima la previsione del disciplinare di gara che richieda la comprova di un fatturato specifico, inteso quale requisito tecnico professionale, maturato nell’arco di un triennio, invece che nell’arco del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando stesso”. Questo perché “la previsione in esame limita la concorrenza, in quanto ragionevolmente un più ampio orizzonte temporale (dieci anni a fronte di tre anni) amplia la platea dei potenziali concorrenti”. L’Anticorruzione ha poi ritenuto “illegittima la previsione del disciplinare di gara che prevede l’obbligo di dimostrare il possesso di un deposito/cantiere funzionale all’espletamento del servizio in assegnazione (cosiddetta clausola territoriale), quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, già in fase di gara”. Anche questo limitativo della concorrenza “in quanto l’obbligo di avere la disponibilità di un locale deposito/cantiere nel territorio comunale, già in sede di gara, può ridurre la platea dei potenziali concorrenti”. (c. a.)

