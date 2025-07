Emergenza incendi a San Giovanni in Fiore, Calabria Verde in campo per difendere la Sila

la collaborazione

SAN GIOVANNI IN FIORE “Per l’impegno nel domare gli incendi che hanno duramente colpito il territorio del Comune di San Giovanni in Fiore, ringrazio gli operai del Servizio A.I.B. di Calabria Verde, impegnati senza sosta”. Lo dichiara l’assessore comunale Luigi Foglia, delegato ai rapporti con Calabria Verde.

“Gli interventi – prosegue Foglia – sono stati caratterizzati da stretta collaborazione istituzionale e da un coordinamento puntuale tra enti, tecnici e operatori. In una situazione di forte criticità, le squadre antincendio boschivo di Calabria Verde hanno operato con competenza, tempestività e grande spirito di sacrificio, a tutela dell’ambiente, della sicurezza delle persone e della nostra comunità”.

Foglia rivolge un sentito ringraziamento anche “all’assessore regionale Gianluca Gallo, ai vertici di Calabria Verde, ai D.O.S. che hanno coordinato gli interventi con grande efficacia e alla sindaca Rosaria Succurro, che come sempre ha seguito con attenzione costante l’evolversi della situazione e garantito il pieno supporto del Comune”.

“La collaborazione di tutti i cittadini resta fondamentale. Nell’interesse pubblico e per la salvaguardia della Sila, polmone verde d’Italia e tra i luoghi di maggiore bellezza e ricchezza naturale dell’intero Paese, occorrono – conclude Foglia – responsabilità, vigilanza e rispetto”.