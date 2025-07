Estate a Lorica, riaprono gli impianti per vivere tutta la bellezza della Sila

turismo montano

LORICA La stagione estiva è finalmente arrivata e Lorica è pronta ad accogliere visitatori e amanti della montagna: da domani, sabato 26 luglio gli impianti tornano in funzione, segnando l’inizio di un’estate all’insegna dello sport, del relax e della natura incontaminata dell’altopiano silano. Grazie all’impegno costante del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e dell’Assessore ai Servizi di Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico Locale, Gianluca Gallo, il comprensorio di Lorica si conferma anche per l’estate come un punto di riferimento per il turismo montano.

Gli impianti rappresentano infatti una risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile e l’economia locale, offrendo nuove opportunità per vivere la montagna in ogni stagione. estiva è stata resa possibile grazie alla sinergia tra le istituzioni, l’Arsac – in particolare grazie all’impegno del Commissario Fulvia Caligiuri – e Ferrovie della Calabria. Aristide Vercillo Martino, Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, la società che gestisce gli impianti, insieme a tutto il management e al team dedicato agli impianti, unitamente al Direttore di esercizio, Santo Marazzita, ha coordinato tutte le operazioni necessarie alla riattivazione degli impianti, assicurando piena efficienza e sicurezza per l’avvio della stagione. Il lavoro congiunto delle maestranze e dei tecnici permetterà di offrire un servizio puntuale e affidabile, pronto ad accogliere il pubblico in uno dei luoghi più suggestivi della Calabria.

Gli impianti saranno attivi ogni giorno, dalle ore 10,00 alle 18,00. Sarà così possibile salire comodamente in quota e godere di trekking, escursioni, attività per famiglie e semplici passeggiate rigeneranti immersi nella natura. Questa apertura estiva rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del territorio, offrendo occasioni di svago e scoperta anche lontano dalla stagione sciistica. Lorica si conferma così una destinazione turistica d’eccellenza, capace di attrarre visitatori da tutta Italia grazie alla sua offerta varia, sostenibile e autentica. Il Presidente Occhiuto, l’Assessore Gallo, l’AU di FdC Vercillo Martino rinnovano il loro impegno a favore dello sviluppo del territorio calabrese, sostenendo con determinazione la crescita del turismo montano e la promozione delle risorse naturali e paesaggistiche che rendono la Sila un patrimonio da vivere tutto l’anno.