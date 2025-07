«Specie aliene nel Mediterraneo», il pesce scorpione segnalato a Palmi

AlienFish

PALMI Il Quotidiano Nazionale, in un articolo a firma di Rita Bartolomei, riporta un’intervista a Francesco Tiralongo, docente all’Università di Catania che approfondisce il tema dell’espansione delle specie aliene nel Mediterraneo, con particolare attenzione al pesce scorpione (Pterois miles), recentemente segnalato anche a Palmi, in Calabria, grazie alla collaborazione di Luigi Nizzari al progetto AlienFish. L’inchiesta fa il punto sulla crescente presenza di specie lessepsiane lungo le coste italiane, tra cui anche la triglia del Mar Rosso e il pesce coniglio scuro, analizzando le cause alla base di questa rapida diffusione: cambiamenti climatici, riscaldamento delle acque e capacità di adattamento a nuovi habitat. Nell’intervista, Tiralongo sottolinea il ruolo chiave della citizen science, e in particolare del progetto AlienFish, attivo dal 2012, che coinvolge subacquei, pescatori e cittadini nella segnalazione di specie esotiche, contribuendo in modo fondamentale al monitoraggio e alla comprensione del fenomeno.

Nell’articolo si evidenziano anche i potenziali rischi per la salute e gli ecosistemi marini: dalle punture dolorose del pesce scorpione e del pesce coniglio, alla presenza del pesce palla maculato, specie tossica già responsabile di casi letali nel Mediterraneo. Da ricordare anche la recente campagna “Attenti a quei 4”, promossa da ISPRA e CNR, dedicata alle quattro specie ittiche aliene che richiedono oggi maggiore attenzione nel Mediterraneo. Il progetto AlienFish ha aderito all’iniziativa sin dalla sua prima edizione, contribuendo attivamente alla sensibilizzazione e alla raccolta di segnalazioni. (redazione@corrierecal.it)

