Appropriazione indebita di un’automobile, arrestato un uomo a Cetraro

COSENZA Arrestato dai carabinieri a Cetraro, nel Cosentino, un cittadino slovacco, sebbene nativo della Russia. L’operazione è stata eseguita su segnalazione del collaterale slovacco dell’organo di cooperazione internazionale di polizia denominato S.i.re.n.e. (Supplementary Information Request at National Entries) in esecuzione a un mandato di arresto europeo. L’uomo, condannato alla pena di 4 anni di reclusione per il reato di appropriazione indebita di un’auto, commesso in Slovacchia nel 2012, è stato trasferito nel carcere di Paola, a disposizione del giudice.

