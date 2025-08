«Siamo sicuri che i calabresi confermeranno di nuovo la fiducia ad Occhiuto»

stati generali del mezzogiorno

REGGIO CALABRIA «Una mossa del tutto imprevista, un colpo del Presidente che ci ha colto di sorpresa, ma che ci ha trovato perfettamente in linea e d’accordo col suo pensiero: ridare la parola ai calabresi, fare scegliere loro se l’esperienza Occhiuto, la buona amministrazione deve andare avanti. ». Lo ha detto Emanuele Ionà, vice segretario regionale di Forza Italia, a margine degli Stati generali del Mezzogiorno, la tre giorni forzista dedicata al Sud che si chiude oggi a Reggio Calabria. «Siamo certi che i calabresi riconfermeranno e forse questa volta anche in maniera più importante la fiducia al governo Occhiuto». Per Ionà l’evento organizzato a Villa San Giovanni è stato «meraviglioso, qualcosa che in Calabria all’interno del partito non accadeva da anni. Siamo riusciti a portare tutti gli Stati generali, cinque ministri, oltre 50 parlamentari e tutta la classe dirigente calabrese a parlare di economica, sviluppo e infrastrutture. Tutto quello che oggi il Presidente Occhiuto sta portando avanti con la sua opera e probabilmente oggi, se siamo a parlare di questo, è perché si è fatto così tanto bene che Forza Italia ha voluto rendere omaggio alla classe dirigente calabrese». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato