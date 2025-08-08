Skip to main content

Catanzaro, oggi allenamento congiunto con il Fasano. Le Aquile vincono 1-0

Decide un’autorete. I giallorossi mettono benzine nelle gambe in vista della sfida in Coppa Italia

CATANZARO Nell’allenamento congiunto disputato questo pomeriggio contro il Fasano, formazione che milita nel campionato di Serie D, il Catanzaro si è imposto per 1-0. A decidere il match un’autorete. Il mister Alberto Aquilani ha parlato di buone sensazioni, sottolineando l’ottima prova dei suoi giocatori nonostante l’impegnativi allenamenti fisici che si stanno affrontando in questi giorni. La squadra giallorossa continua, dunque, la preparazione in vista della sfida in Coppa Italia contro il Sassuolo e per la partenza del campionato di Serie B. In giornata, è arrivato l’annuncio di Mattia Liberali, il nuovo acquisto dal Milan. (Foto US Catanzaro)

