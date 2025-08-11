Fiumefreddo Bruzio, grosso incendio minaccia le abitazioni

il fatto

FIUMEFREDDO BRUZIO Un grosso incendio oggi ha minacciato abitazioni e residenti di Fiumefreddo Bruzio. Il rogo ha interessato la collina che dalla marina si inerpica al paese, creando più di una preoccupazione. “L’incendio – si spiega dal Comune – ha provocato disservizi diffusi, depositi di cenere in tutto il centro storico e una persistente coltre di fumo che non garantisce le necessarie condizioni di sicurezza e salubrità per lo svolgimento sereno dell’iniziativa”.

