11/08/2025 – 23:05
Fiumefreddo Bruzio, grosso incendio minaccia le abitazioni

Preoccupazione tra i residenti del borgo. Il rogo ha interessato la collina che dalla marina porta al paese

Pubblicato il: 11/08/2025 – 23:05
Fiumefreddo Bruzio, grosso incendio minaccia le abitazioni

FIUMEFREDDO BRUZIO Un grosso incendio oggi ha minacciato abitazioni e residenti di Fiumefreddo Bruzio. Il rogo ha interessato la collina che dalla marina si inerpica al paese, creando più di una preoccupazione. “L’incendio – si spiega dal Comune – ha provocato disservizi diffusi, depositi di cenere in tutto il centro storico e una persistente coltre di fumo che non garantisce le necessarie condizioni di sicurezza e salubrità per lo svolgimento sereno dell’iniziativa”.

